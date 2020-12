Die Bedeutung von echter Not

Ein ganz großes Danke für die Erläuterung von Alexander Purger, wie es unseren Großeltern und Urgroßeltern ergangen ist! (SN v. 30.11.) Ich selber bin zwar kurz nach dem Krieg geboren, aber die Erzählungen meiner Mutter haben mir gereicht (obwohl ich das Ausmaß nicht wirklich abschätzen konnte). Das jetzt stattfindende Gejammer über geschlossene Geschäfte, den entfallenen Skiurlaub, auch die geschlossenen Schulen (was ich noch am ehesten nachvollziehen kann) zeugt von einer unglaublichen Ahnungslosigkeit, was echte Not bedeutet. Dass die Wirtschaft leidet, ist keine Frage; auch die steigende Arbeitslosigkeit will ich nicht klein reden, die fehlende Kultur schmerzt. Aber vielleicht können wir ja den Fokus darauf legen, dass ein großer Teil der Menschen in unserem Land Essen, Heizung, Kleidung, Unterhaltung durch TV, Radio, Smartphones haben und eine Spur weniger raunzen.

Josefine Schlagenhaufen, 1210 Wien