Die Bedrohungen sind ganz andere

Es gibt derzeit etwas mehr als 400.000 Schafe in Österreich, in Salzburg mehr als 33.800. Bundesweit wurden letztes Jahr 169.000 Schafe geschlachtet. Jährlich verenden etwa 10.000 Schafe an Wurm- und anderen Erkrankungen. 23 Tiere fielen letztes Jahr in Salzburg dem Wolf zum Opfer.

In einem Gespräch vor einigen Jahren gestand Landesjägermeister Max Mayr Melnhof, der selbst Schafe auf eine Alm in den Hohen Tauern bringt und auch nur alle zwei Wochen Zeit hat, um dort Nachschau zu halten, dass 4 bis 5 Prozent natürlicher Ausfall ganz normal seien.

Bei einem Ausflug zu einem bekannten Gnadenhof letztes Jahr fiel uns ein schwarzes, taumelndes Lamm auf. Eine Betreuerin erzählte uns, dass es Wanderer einsam und verlassen auf einer Alm gefunden und zum nächstgelegenen Bauernhof gebracht hatten. Tatsächlich gehörte das Lamm dem Bauern, der den Leuten erklärte, dass er das Tier nicht brauche und sie es gern mitnehmen könnten. Die Wanderer gaben das Lamm einem Tierhof zur Obhut, wo es sich unter vorbildlicher Pflege bald erholte. Negative Ausnahme? Hoffentlich!

Angesichts bröckelnder Berge, die Almen unter sich begraben, rund 500 Hitzetoter im Jahr 2018 in Österreich, Starkregenereignissen mit folgenschweren Überschwemmungen, Murenabgängen, Dürrezeiten, Grundwasserknappheit, einer ungebremsten Bodenversiegelung, eines bedenklichen Rückganges von Bestäuberinsekten, eines massiven Artensterbens, der Zunahme krankheitsübertragender Mücken, Allergien usw. wird es höchste Zeit, dass wir uns schleunigst mit den tatsächlichen Bedrohungsszenarien auseinandersetzen, statt uns mit hochgespielten Nebensächlichkeiten einen kalten Schauer über den Rücken jagen zu lassen. Mit Trotz, Verdrängung und einer Es-war-immer-schon-so-Mentalität lassen sich die anstehenden Probleme nicht lösen.



Wolfgang Schruf, 5020 Salzburg