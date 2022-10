Die Bemühungen des Kronzeugen

Die Kronzeugenbemühungen des Tomas Schmid führen in Politik und Medien zu teils grotesken Beurteilungen, sodass eine nüchterne Betrachtung nottut. Der Kronzeuge österreichischer Prägung hat weder mit Krone noch Zeuge zu tun, weil auch bei Zuerkennung dieser Stellung der Betreffende weiter Beschuldigter bleibt. Um in die Erleichterung einer Kronzeugenregelung zu gelangen, muss im konkreten Fall der Verdacht einer kriminellen Vereinigung bestehen, das wäre "ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss, der darauf gerichtet ist, ein oder mehrere Verbrechen zu begehen". Offenbar sieht die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSta) diesen gegeben. Jeder Kronzeuge bedeutet für den Ankläger eine Erleichterung beim Eindringen in gewisse Kreise, besonders beim Stocken von Erhebungen. Dafür könnte sprechen, dass trotz der Auswertung zig-tausender Chats offenbar noch keine weiteren Verfahrensschritte erfolgt sind. Daher hat auch die WKSta ein Interesse an der Zuerkennung dieses Status. Herrn Schmid hat mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tiefe Reue zu seiner umfangreichen Aussage bewogen, sondern die Erwartung einer strafrechtlichen Besserstellung. Man kann daher wohl davon ausgehen, dass im Vorfeld schon eingehende Kontakte mit der WKSta stattfanden, um ihn nicht in das offene Messer eines großen Geständnisses laufen zu lassen, von dem er dann nichts hat. Ohne auf den Inhalt seiner Vernehmung einzugehen, sei wiederholt, dass Thomas Schmid weiter Beschuldigter bleibt. Es steht ihm daher, anders als einem Zeugen, ohne Wahrheitspflicht frei, ohne Gefahr einer strafbaren Falschaussage auszusagen, was ihm beliebt, solange es nicht zur Verleumdung gerät. Daher wird es darauf ankommen, ob andere, objektive Beweise seine Aussagen stützen, weil ansonsten seine Aussage nicht höher zu bewerten wäre als die anderer Beschuldigter. Es wird wohl nicht angehen, dass ein Beschuldigter nur zu bereuen und zu gestehen braucht und dann wie bei der Beichte wieder in der Gnade steht.

Dr. Walter Grafinger, 5020 Salzburg