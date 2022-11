Die besinnliche Adventzeit bricht an - für mich die schönste Zeit des Jahres. Häuser sind festlich geschmückt, Kekse werden gebacken, Weihnachtsgeschichten gelesen, aber auch Weihnachtsfilme geschaut und stimmige Musik gehört. Es kehrt Vorfreude auf Weihnachten ein. Die freudige Verheißung in Erwartung des Tages der Geburt Jesu Christi und die damit verbundene frohe Botschaft soll gerade denjenigen, für denen die Welt grau und düster geworden ist, Trost spenden und vor allem Hoffnung geben.

Auch wenn es in turbulenten Zeiten wie diesen unbestritten schwer fällt, den Blick auf das Positive zu richten, lehren uns die weltweit zahlreichen Krisen, die einfachen und kleinen Dinge um uns herum wieder mehr wertzuschätzen. In unserer Leistungsgesellschaft ist das Streben nach Perfektion und das Immer-funktionieren-müssen extrem stark ausgeprägt. Es scheint so, als nur noch Superlative zählen würden. Diese hohen Ansprüche machen aber auf Dauer krank. Nicht immer ,,höher, schneller, besser, weiter und perfekter" ist im Leben daher von elementarer Bedeutung, sondern mit Zufriedenheit und Demut auf die kleinen Dinge im Leben zu achten. Speziell in Krisenzeiten sind es auch die kleinen Dinge im Leben, die uns Mut, Zuversicht und Hoffnung geben. Anstatt sich über Kleinigkeiten im alltäglichen Leben zu ärgern, sollten wir lieber die Zeit genießen, welche wir mit unseren Lieben haben. Halten wir zusammen und schenken speziell jenen Menschen, denen es nicht so gut geht, einen Funken Wärme in der Krise.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd