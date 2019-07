Die Besonderheiten der Region Lungau

Eine außerordentliche Besonderheit durfte ich am 29. Juni zum Hochfest der Apostel Petrus und Paulus in Muhr im Lungau den Prangtag erleben. Mit großem Stolz wurden wieder die Prangstangen in die Kirche eingebracht, das bereits zu weit über 300 Jahren, zu Gottes Ehr. Heuer waren es wieder acht wunderbar gebundene Prangstangen. Dass dies in der globalisierten Welt, die gezeichnet ist von anderen Werten, heute noch Bestand hat, ist unbeschreiblich.

Für die Lungauer Familien in den Orten Zederhaus und Muhr ist das selbstverständlich und eine Ehre, für die geliebte Heimat die notwendige Zeit aufzubringen. Beeindruckend ist die Teilnahme an diesem Werte-Ereignis. Es ist fast selbstverständlich, sich eine Woche Urlaub zu nehmen und Buschen-Garben (Blumen pflücken) zu Girlanden wickeln, die Buschnroacha (Blumenzureicher), die Binterena (Binderinnen), der Wickler, der nach besonderem Muster die Girlanden auf die Stangen aufbringt.

Wenn man fragt, warum ihr das macht, bekommt man eine einfache, klare Antwort: Wir haben dem Herrgott ein Versprechen abgegeben, dass wir niemals wieder eine Heuschreckenplage erleben. Zu diesem Gelübde stehen wir. Diesen Gelübde-Brauch nehmen wir ernst, auch der Tag ist uns wichtig, der 24. Juni zu Johannes in Zederhaus und am 29. Juni zu Peter und Paul in Muhr.

Jeder Besucher ist gewünscht, an diesem Tag die Prozession zu besuchen und mitzuwirken, allein das zählt!

Im Namen vieler Besucher möchte ich danke sagen für diese Tage im Lungau. Der größte Dank gilt den Familien, den Nachbarn der Höfe für das Mittun. Ein herzliches Vergelt's Gott!



Erwin Eder, 5204 Straßwalchen