Die besseren Linken

Der rege Zulauf zur KPÖ, wie er am Ergebnis der Salzburg-Wahl ersichtlich ist, wundert mich nur wenig. Die Lebenshaltungskosten in Österreich sind durch die hohe Inflation, die durch nicht nachvollziehbare Preistreibereien bei Gütern des täglichen Bedarfs zustande kommt, immens gestiegen. Das Leben wird vor allem für sozial Schwache kaum mehr leistbar, sehr oft trotz Vollzeitjob plus Überstunden. Da die Grundidee der Kommunisten ist, sozial Schwachen zu helfen, versprechen sich Letztere berechtigterweise Hilfe von der KPÖ.

Die KPÖ ist meiner Meinung nach die bessere Linke. Denn die KPÖ kümmert sich nämlich in erster Linie um die Anliegen sozial schwacher Einheimischer. Die Grünen hingegen, ich bezeichne sie als die schlechtere und unehrlichere Variante der Linken, kümmern sich vor allem um die Versorgung von Migranten. Diese ungebetenen Gäste nützen Österreich finanziell aus und passen sich nicht unserer Kultur und Lebensweise an. Außerdem sorgen die Grünen für ein Konglomerat an unplausiblen Regeln und Verboten, die eine massive Einschränkung unserer Lebensqualität und unserer persönlichen Freiheiten bedeuten. Ich selbst bin politisch im rechten Spektrum angesiedelt, jedoch halte ich immer viele der sozialen Ideen der KPÖ für sehr wichtig. Daraus folgend würde ich neben den Freiheitlichen deutlich lieber die KPÖ in der Salzburger Landesregierung sehen als die Grünen.



Dr. med. Bernd Sommer, 8044 Graz