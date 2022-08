Die beste Lösung für Adnet suchen

Liebe Frau Eibl, wir, der "Verein für ein lebenswertes Adnet"/"Initiative Rettet die Adnetfelder", haben Ihren Leserbrief aufmerksam gelesen und freuen uns auf einen Austausch. So können wir Ihre Seite besser verstehen und Ihnen auch unsere näherbringen.

Es gibt da wohl einige Missverständnisse zu klären: Die Initiative schätzt die Firma Schlotterer und ihre Produkte. Wir begrüßen den Erfolg des Unternehmens und sind für ein Werk 3, aber an einem verträglichen Standort!

Wir suchen durchgehend das Gespräch mit allen Seiten. So haben unsere Mitglieder alle Infoveranstaltungen der Firma Schlotterer besucht, wir waren bei allen Gemeindevertretungssitzungen zu diesem Thema, wir hatten einen Infostand im Rahmen des Bürgerbegehrens, der gut besucht war. Wir wollen keine Arbeitsplätze vernichten und freuen uns, dass die Werke 1 und 2 auch unabhängig vom Neubau eines dritten Werks erhalten bleiben werden. Es liegt an der Geschäftsführung der Firma, hier als verantwortungsvoller Arbeitgeber Arbeitsplätze zu erhalten, sofern sie das will!

Schlotterer kommuniziert seine Interessen offen und verfolgt als Wirtschaftsbetrieb seine Anliegen. Es fällt allerdings auf, dass die Visualisierungen zum Projekt in vielerlei Hinsicht extrem geschönt sind (so fehlt z. B. die Auffahrtstrasse, die einen massiven Eingriff in das Gelände darstellt). Enttäuscht sind wir vor allem von unseren Politikern in Verantwortung, die eigentlich objektiv das Wohl aller Adneter abwägen und den Dialog mit den Bürgern, deren Vertreter sie sind, suchen sollten!

Wir sind Adneter aller Altersgruppen und aus allen Ortsteilen, Privatleute, die viel Freizeit investieren, weil wir uns in Adnet eine gelebte Demokratie wünschen und die beste Lösung für die Zukunft unserer Kinder und Enkel suchen.

Lassen Sie uns bald treffen und reden.



Anton Gimpl (Obmann) im Namen der Mitglieder der Initiative, 5421 Adnet