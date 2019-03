Die beste Lösung vom theologischen Standpunkt

Zum Leserbrief "Ein kluger Tauschvorschlag"(Reg.-Rat Anton Herzog, SN vom 19. 3. 19):

Sehr geehrter Herr Reg.-Rat.,

danke für diesen Leserbrief. Denn das vermisste ich in all der Diskussion der letzten Wochen. Niemand schaute nach, dass seit dem zweiten Vaticanum der Karfreitag auch in der römisch-katholischen Kirche ein hoher Feiertag ist, und dass die Montage nach Ostern und Pfingsten Relikte der ehemaligen Oktavtage sind.

Vom theologischen Standpunkt ist Ihr Vorschlag die beste Lösung. Aber solche Überlegungen und Sachverhalte interessieren ja Politik und Wirtschaft herzlich wenig. Dort ist das Christentum anscheinend nur dazu da, sein eigenes Süppchen zu kochen, wenn's in den Kram rein passt.





Kurt Fuchs, 5020 Salzburg