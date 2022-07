Die Bettler und der Klarinettist

Zunächst habe ich gezögert, auf den Leserbrief von Frau Lanz zu reagieren, in welchem sie die Vorgangsweise der Polizei gegen Straßenmusikanten bedauert. Grundsätzlich teile ich ihre Kritik und halte es für überzogen, wenn einem Klarinettisten in der Franziskanergasse das Spielen verboten wird, weil es ein Gesetz so will.

Ich selbst habe dem jungen Mann zugehört, mich über die Musik gefreut und einen kleinen Obolus geleistet.

Dass er offenbar weggewiesen wurde, stimmt mich traurig - nicht so sehr der Polizisten wegen, die ja nur ihren Auftrag erfüllen, sondern wegen jener engstirnigen Haltung, die derartige Auftritte als "störend" qualifiziert. Hier sollte nachgebessert werden und die Kirche in jenem Dorf bleiben das unsere Stadt ohnedies oftmals darstellt.

Was mich aber wirklich empört, ist, dass die Leserbriefschreiberin ihre Fassungslosigkeit davon ableitet, dass in der "Musik- und Mozartstadt" "organisierte" Bettler im Gegensatz zu Künstlern geduldet werden. Das strapaziert meine Geduld, wenn einer Besucherin unserer Stadt nur tendenziöse Bemerkungen einfallen, sobald es um Menschen geht, die darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt buchstäblich zu erbetteln.

Die Bettler sind also "organisiert" - das erkennt Frau Lanz schon auf den ersten Blick. Sie haben ein "Equipment" für ihre "Arbeitsplätze" und können praktisch an jeder Straßenecke der Altstadt entdeckt werden.

Auch ich schäme mich - allerdings für eine derartige Einstellung, die Menschen, welche einer Hilfe bedürfen, gegeneinander ausspielt. Durch die vielen, meist auch sehr emotionalen Diskussionen, die ich geführt habe, kenne ich die Argumente, die eine Chiffre für Ablehnung bis hin zur Verachtung solcher erbarmenswerter Menschen darstellen. Während der Klarinettist bedauerlicherweise weggewiesen wird, aber seiner Kunst die Anerkennung nicht versagt bleibt, muss der Bettler am Boden für sein Sitzenbleibendürfen tagtäglich böse, verächtliche Blicke und vielfach beleidigende Worte von Menschen ertragen, die ihre Empörung nicht einmal mit einem Cent quittieren. Und so bleibt auch mir am Ende von diesem Leserbrief jenes sehr gedämpfte Gefühl, mit dem Frau Lanz offensichtlich Salzburg verlassen hat.





Wolfgang Radlegger, 5020 Salzburg