Die Bevölkerung braucht Frieden

Im derzeitigen Konflikt in der Ukraine mit schwebender Kriegsgefahr wird am wenigsten an die Bevölkerung im Donbass gedacht, und dennoch geht es in erster Linie in diesem Konflikt um die heterogene Bevölkerung in Teilen der Ostukraine. Die russische Bevölkerung macht hier teilweise über 50 Prozent aus. Mit den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ost- und Südukraine im Jahre 2014 hat der russische Bevölkerungsanteil auch die parlamentarische Teilnahme der prorussischen Partei ("Partei der Regionen") im ukrainischen Parlament verloren. Es sollte gerade im demokratischen Europa klar sein, dass den Minderheiten im Donbass zumindest eine gewisse Autonomie zusteht. Daher sollte die Politik in erster Linie darauf schauen, was der Bevölkerung in der Ostukraine gut tut, nämlich Frieden und völkerrechtliche Anerkennung. Dieser Aspekt könnte zu einer raschen und wirksamen Entspannung in dieser Region beitragen.

Dipl.-Ing. Ferdinand Lichtblau, 1020 Wien