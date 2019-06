Die Beweglichkeit der Stadtverwaltung

Ein junger Manager wird 1972 von seiner Firma aus Deutschland nach Salzburg versetzt. Er bezieht ein Büro am damaligen Sigmundsplatz. Er geht durch die Getreidegasse mit Randsteinen, die schon damals in deutschen Provinzstädten, wie z. B. Bad Reichenhall, nicht mehr bekannt waren. Kaum 46 Jahre später ist die gepflasterte Fußgängerzone in der Getreidegasse verwirklicht. Insofern sind die 13 Jahre für den Residenzplatz als Quantensprung in der Beweglichkeit der Salzburger Stadtverwaltung zu werten.





Adolf H. Böchheimer, 5020 Salzburg