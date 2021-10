Die Bürger möchten gewarnt werden

In den SN vom 4. Oktober erfahren wir, dass der österreichweit ausgelöste Probealarm recht zufriedenstellend verlief. Das beruhigt mich nicht, wenn dann im Ernstfall kein Alarm ausgelöst wird.

So eben nicht geschehen im heurigen Jahr in Hallein beim Austritt von Schwefeldioxid in der Zellstofffabrik und bei der massiven Überflutung der Altstadt.

Beide Male hörte man als Begründung, man wollte die Bevölkerung nicht verunsichern. Beim Giftgasunfall gab es nur unzureichende Warnungen an direkte Anrainer, beim Hochwasser wurde der Feuerwehralarm zu einer Zeit ausgelöst, als wir schon fast einen Meter Wasser im Haus hatten und auf Urlaub im Ausland weilende Stadtbewohner bereits telefonisch früher gewarnt wurden.

Als Bürger möchte ich nicht vor einer Verunsicherung geschützt, sondern vor einer Bedrohung gewarnt werden. Das Ganze - wie vorgesehen - verbunden mit einer einhergehenden Information im Lokalradio.



Gerhard Angerer, 5400 Hallein