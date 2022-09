Die Care-Arbeit ist ungleich verteilt

Die Lösung eines seit Jahren bestehenden Problems, nämlich zu wenige Menschen für soziale bzw. pflegende Berufe in den Arbeitsprozess zu bekommen, hat viele Gründe.

Einer davon ist sicher der, dass die "bezahlte Sorgearbeit in personenbezogenen Dienstleistungsberufen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Erziehung" zwischen Frauen und Männern ungleich verteilt ist (Schönherr und Zandonella, 2020). Solange die Einführung des Binnen-I manche Menschen so herausfordert, dass sie dazu aufrufen, dass sich die Frauen dieses Binnen-I auch wirklich verdienen (müssen) (siehe Vorschlag von Edi Herzog aus Saalfelden im Leserbrief vom 22. 9. 2022), so lange wird sich wahrscheinlich an der vorherrschenden Auffassung, dass Care-Work weiterhin "eher von Frauen" ausgeübt werden soll, nichts ändern.

Interessantere Denkansätze und Chancen für eine Aufwertung von Care-Berufen sind nachzulesen im AK-Policy-Paper vom Jänner 2022.

Dass Frauen auch Zivildienst leisten sollen, steht in diesem Paper nicht.



Karen Heuschneider, 5303 Thalgau