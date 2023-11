Die Clowndoctors haben uns zum Lachen gebracht

Ich heiße Johanna und bin neun Jahre alt. Im Sommer habe ich mir den Arm in Italien gebrochen. Mir wurde in einer OP ein Metallstift eingesetzt. Vor Kurzem wurde mir das Metall in den SALK wieder entfernt. Ich und meine Mama mussten sehr lange warten. Ich hatte schlechte Laune, weil ich nicht essen und trinken durfte. Mir war langweilig und ich war müde. Zur Ablenkung sind wir in den Gang gegangen. Da habe ich die Clowndoctors getroffen. Sie haben ein Lied gespielt und uns zum Lachen gebracht. Das war das Tollste an diesem Tag!

Bitte spendet für die Clowndoctors, denn ihre Arbeit ist unbezahlbar.

P. S. für die Clowns: Danke für die funktionierende Kooperation.

Johanna van Merkestijn, 5020 Salzburg