Die Coronapolitik unserer Bundesregierung

Sehr geehrte Frau Redakteurin Inge Baldinger! Besten Dank für Ihre Ausführungen in den Salzburger Nachrichten vom 1. Februar unter der Rubrik "Glosse". Die neuesten Covid-Maßnahmen bzw. deren teilweise Aufhebung ab Februar dieses Jahres sind in der Tat alles andere als sinnvoll und verständlich, sondern vielmehr als unlogisch und konterproduktiv zu bezeichnen! Dass alle bisher Ungeimpften jetzt wieder überall hingehen und an allem teilnehmen dürfen, wenn sie einen kostenfreien negativen Test vorweisen, konterkariert die jüngst verordnete Impfpflicht ab 1. Februar in einer Form, dass diese Aktion unbedingt in die Rubrik "amtliche Schildbürgerstreiche" eingeordnet werden muss. Dass die Coronatests nach wie vor für alle gratis zur Verfügung stehen und damit dem Staat (bisherige Test-Kosten angebliche 1,8 Milliarden Euro) unvorstellbar viel Geld kosten (das wir in Form von Staatsschulden anhäufen), mag für alle Impfverweigerer zwar super toll sein, nicht jedoch für die große Mehrheit der Bevölkerung, die den staatlichen Anordnungen gefolgt ist und sich die erforderlichen C-Impfungen injizieren haben lassen. Bitte warum soll es den Impfverweigerern nicht zugemutet werden können, sich ihre erforderlichen Coronatests selbst zu bezahlen; und zwar solange, bis sie alle geforderten Impfungen nachweisen können?! Wäre das nicht ein effizienter Anreiz für die angeblich Unbelehrbaren unter uns? So kann man unserer Bundesregierung nur wünschen und darauf hoffen, dass sie aus diesem noch nie da gewesenen Schlamassel irgendwie herausfindet, ohne dabei ihre unbedingt erforderliche Glaubwürdigkeit zu verlieren. Denn das wäre das schlechteste Szenario für unser Land Österreich!



Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt