In zahlreichen Leserbriefen duellieren sich Befürworter und Gegner der Windkraft. Unsere Republik bietet windmäßig bevorzugte und weniger gute Standorte. Die an bereits existierenden Windrädern erzielte Jahresernte ist bekannt, die an neuen erhoffte beruht auf möglicherweise optimistischen Schätzungen.

Eine Veröffentlichung dieser Daten wäre geeignet, die teilweise emotional geführte Diskussion auf eine sachliche Orientierung herunterzuführen.



Helmut Hintner, 5020 Salzburg