Die Dekadenz der Trophäenjäger

Mit großem Befremden habe ich den Artikel über das enorme Angebot an Jagdsafaris in Afrika auf der Messe "Die Hohe Jagd" im Salzburger Messezentrum gelesen. Zwar war mir bekannt, dass es für heimische "Trophäenjäger" durchaus gang und gäbe ist, ihre Schießwut in ärmere Länder zu tragen, um dort nach Belieben und vor allem Zahlkraft Gnus, Zebras oder andere wilde Tiere zu erlegen. Dass allerdings auch die Jagd auf geschützte Tierarten wie Breitmaulnashörner oder Leoparden erlaubt und diese von Safariunternehmen auf österreichischem Boden sogar beworben wird, hat mich dann doch schockiert.

Am Beispiel von Herrn Schabert, der voller Stolz von seinen Safaris berichtet und sich sogar mit deren enormen Kosten rühmt, zeigt sich, dass in der Community kein Unrechtsbewusstsein herrscht, im Gegenteil - Ignoranz und Dekadenz prägen das Verhalten dieser Zielgruppe, von der sich die Salzburger Jägerschaft deutlichst distanzieren sollte.

Wer um den oft vergeblichen (und blutigen!) Kampf der Ranger in Ländern wie Kenia oder Südafrika zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Tierarten weiß oder es einfach nur unverständlich findet, dass man "wilde Tiere im Ausland" nur aus Spaß am Jagen abknallt, wird wie ich traurig und abgestoßen den Kopf schütteln. Oder Artenschützerinnen wie Adeline Fischer unterstützen, die mutig diesem Jagdtourismus Paroli bieten.





Birgit Pöschl-Hutzinger, 5232 Kirchberg