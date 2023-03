Die zunehmend bedenkliche Strömung der letzten Jahre auf "legalem" Wege die Demokratie auszuhöhlen, hatte einen unrühmlichen Höhepunkt in den 30er Jahren durch Hitler in Deutschland. Das Ergebnis der Unfähigkeit der demokratischen Kräfte, sich erfolgreich zu wehren, haben Generationen von Europäern und Europäerinnen seit damals schmerzlichst verspürt. Danke an Thomas Hödlmoser, auf diese Gefahr wieder hinzuweisen (SN, 30. März).

Helmut Schwinger, 5020 Salzburg