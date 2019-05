Die Demokratie liegt mir am Herzen.

Wie ich wahrnehme, auch viele Österreicher/-innen sind von den derzeitigen politischen Vorgängen enttäuscht und verunsichert. Wie gehen wir alle, die in Österreich Verantwortung, (als Politiker bzw. Wähler) tragen mit der vorhanden Situation um?

Eine andere Staatsform, wie die Demokratie kann und will ich mir nicht vorstellen.

Ich bin Demokrat aber nicht parteienabhängig, versuche als Staatsbürger bei den Wahlen immer das kleinere demokratische Übel zu unterstützen, da mir wie gesagt die Demokratie am Herzen liegt.

Ich hoffe, dass bis zur Wahl im Herbst, eine stabile regierungsfähige Mannschaft von allen demokratischen Parteien Österreichs unterstützt wird. Mit Misstrauensanträgen wird die jetzige Situation nur noch verschlimmert. Erwarte mir, von allen demokratischen Parteien im Lande, einen sachlichen konstruktiven Wahlkampf.

Für den Wahlkampf wird eine Schlammschlacht von vielen Seiten prophezeit, ich hoffe nicht, denn das würde wieder eine nicht nützliche Situation für die Demokratie bringen.

Die Vernunft muss siegen, um die demokratische Arbeit für unser schönes und bis jetzt politisch ruhiges Land in den Vordergrund rücken.



Wolfgang Stainer, 5020 Salzburg