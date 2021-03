Die Demokratie muss gesund bleiben

Gesund bleiben bzw. gesund werden ist für uns, gerade auch in Zeiten wie diesen, von immenser Bedeutung. Gesund bleiben und immer wieder aufs Neue gesünder werden muss auch das wichtigste Gut unseres Zusammenlebens, unsere Demokratie, sein. Es ist unerträglich, wie Leute vom Schlage eines Herbert Kickl mit "demokratischen" Mitteln versuchen, ebendiese zu beschädigen (Schlag nach bei Putin, Orban, Erdogan, etc). Hetzern wie dem ehemaligen Innenminister und seinen gewaltbereiten Gesinnungsgenossen, die die Proteste gegen Corona-Pandemie-Maßnahmen als Vehikel für ihre ganz anderen Ziele missbrauchen, muss entschieden entgegengetreten werden. ALLE im Parlament vertretenen Parteien (naturgemäß ausgenommen die blaugefärbte Gesinnungsgemeinschaft) müssen darauf hinarbeiten, dass Kickl seine Tätigkeit im Parlament beenden muss. Auch die große "schweigende" Mehrheit der Österreicher, die, oft auch zähneknirschend und kritisch, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mitträgt, müsste öfter ihre Stimme gegen die Umtriebe mancher Anti-Corona-Demonstranten erheben. Traurig ist, dass sich viele teilweise unbedarfte Demonstranten von Kickl und Co für deren Zwecke instrumentalisieren lassen. Nicht auszudenken, wenn dieser Mini-Trump und sein Mob noch an der Macht wären!





Peter Klambauer, 5400 Hallein