Die Demos machen Angst

Ich war Samstagabend (27. 11.) in Salzburg am Aiglhof neben der Chirurgie West, während Demonstranten der Querdenker, gekleidet wie der "schwarze Block", erschienen - mit lauten Trommelwirbeln. Diese Menschen skandierten laut etwas, was ich nicht verstand. Dabei blieb es aber nicht.

Dieser Mob zündete auch bengalische Feuer und schmiss laute Chinaböller. Ich habe Angst bekommen. Die Polizei schritt nicht ein! Sie ließ diesen aggressiven Zug von Mob weiter passieren und schritt auch noch beschützend voran, jedenfalls wirkte es für Zuseher so.

Das machte mir noch mehr Angst. Wie kann es passieren, dass zum einen so ein Mob mit Sprengstoff (ja Feuerwerk ist Sprengstoff) durch die Stadt zieht und zum anderen die Polizei nur zusieht? Wie konnte es in unserer Gesellschaft so weit kommen? Ich sehe wieder Braunhemden, die im nächsten Schritt vielleicht prügelnd in die Intensivstation rennen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Angst, nicht nur an Covid-19 zu erkranken, nein auch mit Gewalt überrannt zu werden.

Auch am Sonntag habe ich bei der Demo wieder einen Böller gehört. Ich brach dann weinend zusammen.

Renate Hausenblas, 5020 Salzburg