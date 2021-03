Die Diktatur der Uneinsichtigen

In Radstadt und Bad Hofgastein gab es in den vergangenen sieben Tagen sehr viele Infektionen (SN, 3. März, Seite 1). Laut LH Haslauer ist "die Entwicklung besorgniserregend und wir müssen reagieren". Und so reagiert man zehn Tage später (!), ab Freitag Mitternacht, mit Ausfahrtbeschränkungen. Die beiden Bürgermeister sprechen "von Clustern, die von privaten Feiern ausgingen" und dass sich "manche Gemeindebürger nicht an behördliche Absonderungsbescheide halten". Deshalb soll es "nun (!) auch umfassende Kontrollen geben".

Und was machte man bisher mit denjenigen, die offensichtlich Privatparties feiern und trotz Quarantäne-Verordnung ausgehen? Wieso lassen wir uns alle von denjenigen, die die Vorschriften nicht einhalten, und von denen, die diese nicht kontrollieren und sanktionieren, in nicht endende Lockdown-Geiselhaft nehmen?





Dr. Martin Nüchtern, 5081 Anif