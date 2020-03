Die Dilettanten des FC Pinzgau

Mitte Jänner wurde seitens des FC Pinzgau behauptet, die Genehmigungen der Lizenz für die 2. Bundesliga müssten bis zum Ende des Monats vorliegen können. Laut Nachfrage beim Bauamt wurde keine Auskunft gegeben. Man wollte wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, der Vorstand des FC Pinzgau würde lügen. Am 26. Februar hatte die Gemeinde Saalfelden noch keine Ahnung als Grundbesitzer, was der FC Pinzgau vorhat. Die einzige Genehmigung von Seiten der Gemeinde ist die Anbringung der Flutlichtanlage auf den bestehenden Masten. Jetzt muss man natürlich dem Coronavirus die Schuld geben, da die Anlage nicht lieferbar ist, um das stümperhafte Vorgehen zu verschleiern. Meiner Meinung nach ist es doch besser, wenn die Spezialisten weiter an Open-Air-Veranstaltungen arbeiten, denn da wissen wir schon, dass sie es nicht können.



Alexander Fuchs, 5760 Saalfelden