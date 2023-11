Die Dimensionen dieses Mammutprojekts

Wann kapieren die S-Link-Befürworter endlich die wahren Dimensionen und negativen Folgen dieses auf ein geduldiges Papier gekritzelte Projekt? Geht man davon aus, dass vorerst vielleicht bis 2028/29 die Miniverlängerung bis Mirabellplatz gelingt, dann fehlt mir jegliche Fantasie für eine damit erzielbare Entfesselung vieler Staus auf den bekannten Zubringer-Hauptstraßen dieser Stadt. Dieses Miniteilstück wird wie bisher schon jener Personenkreis nützen, der schon heute aus Richtung Oberndorf kommt und klugerweise seinen Pkw tunlich zu Hause in der Garage stehen lässt. Aus den Räumen oberes Innviertel, restlicher Flachgau, Salzkammergut und Süden hat niemand zu diesem Miniteilstück einen Bezug bzw Vorteil.

Gehen wir einen Schritt weiter: Der S-Link wird Schritt für Schritt bis in Richtung Hallein verlängert, so kann man gewiss nach Überwindung unzähliger Hindernisse (Boden/Anrainereinsprüche) frühestens geschätzt ab 2035/36 rechnen. Die immer wieder zitierten Querverbindungen (Nebenanschlüsse) sind derzeit mangels gesicherter Finanzierung reines Wunschdenken und können folglich ins Land der Träume transferiert werden.

Summa summarum ein für alle Finanzierungsquellen abenteuerliches Unterfangen, das Land, Stadt und Umlandgemeinden in ein tiefes Finanzloch fallen lässt trotz diverser Zusagen einer Mitfinanzierung durch den Bund. Was werden uns dann unsere Nachkommen als Nachrede in unser Grab mitgeben, wenn dieses Vorhaben tatsächlich Wirklichkeit wird und es der öffentlichen Hand später an allen Ecken und Enden an finanziellen Mitteln fehlt?

Und noch etwas: Wenn schon derzeit die Obusse den Verantwortlichen enorme Schwierigkeiten bereiten, wie soll dann dieses Mammutprojekt jemals reibungslos funktionieren?

Fragen über Fragen! Und darauf sollte der S-Link Wirklichkeit werden. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Kurt Viertbauer, 5020 Salzburg