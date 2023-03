Wie ich den Bericht in den SN vom 18. März verstehe, wird Niederösterreich in den nächsten Jahren von der blauen FPÖ regiert und die schwarze Landeshauptfrau darf die Ergebnisse präsentieren. Immerhin spricht das Arbeitseinkommen freiheitlichen Wählern aus der Seele, siehe Landbauer FPÖ.

Da kommt als Erstes Corona, aber nicht mit zukunftsweisenden Analysen, sondern mit Wühlen in der Vergangenheit. Offenbar sind das die dringendsten Probleme Niederösterreichs. Dass Arbeit belohnt werden soll, ist grundsätzlich o.k., aber was ist mit allen andern? Das sind nicht nur Faulenzer. Das mit der Kinderbetreuung und den Pflegekräften wird wohl kaum jemand noch glauben. Und das mit der Förderung des Autoverkehrs wegen der vielen Pendler ist konsequente Fortsetzung der Fehlentwicklung vergangener Jahrzehnte. Aufgabe der Verkehrspolitik wäre es den öffentlichen Verkehr so zu gestalten, dass ein Umstieg vom Auto attraktiv wäre. So aber - Klimapolitik ade.



Erwin Pamp, 5023 Salzburg