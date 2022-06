Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel ist nicht nur beliebt

Die frühere Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem jüngsten Interview mit einem Journalisten zwar eingeräumt, dass sie bereits vor Jahren die Befürchtung hegte, dass Putin gegen die Ukraine einen Krieg anzetteln könnte. Dennoch hat sie kurz darauf den Bau der Gas-Pipeline Nordstream 2 durchgewunkent und Deutschlands Abhängigkeit vom russischen Gas besiegelt.

Der dadurch entstandene volkwirtschaftliche Schaden geht bereits jetzt in die Milliarden. In Deutschland sind Millionen von Arbeitsplätzen direkt bedroht, falls Putin den Gashahn zudreht.

Ein findiger Jurist könnte nach diesem Eingeständnis der Altkanzlerin möglicherweise einen Tatbestand des Vorsatzes konstruieren. Aber soweit wird es nicht kommen.Deutschland ist einig Merkel-Land. Die Nachfolgeregierung, die bei Umfragen schlecht wegkommt, kann einem leid tun. Insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk lässt keine Kritik an Merkel aufkommen. Während Gerhard Schröder wegen seiner Nähe zu Putin in Bausch und Bogen verurteilt wurde, wird Merkel geschont. Selbstverständlich ist sich Merkel, wie in ihren Amtszeiten üblich, auch dieses Mal keinerlei Schuld bewusst und sieht keinen Grund, sich zu entschuldigen. Öffentliche Kritik muss Merkel nicht befürchten. Vor rund 20 Jahren fiel sie ihrem einstigen Förderer Helmut Kohl mittels eines Leserbriefes in einer großen Tageszeitung brutal in den Rücken. Ihr politischer Aufstieg fußte auf dieser schweren öffentlichen Attacke gegen einen "Parteifreund". Wenn das die Eigenschaften sind, die Merkel derart populär und unangreifbar machen, dann Gute Nacht Deutschland.







Alfred Kastner, D-92637 Weiden