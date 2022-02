Die Eisarena muss nicht im Zentrum sein

Neue Eishalle versus Stadionprojekt: Die unterschiedliche Beurteilung dieser beiden Projekte ist wirklich schwer nachvollziehbar. Die Frage der Klientelpolitik stellt sich, auch die scheinbar diktatorischen Entscheidungen (U-Bahn, Mönchsberggarage . . .) sind nicht hinnehmbar und jeder Einzelne sollte sich einbringen, diese Art Politik abzumelden.

Die Eisarena brauchen wir, aber muss sie im Zentrum sein? So weit sind die Wege an den Stadtrand nicht. Man könnte das Volksgartenbad um diese Fläche vergrößern und ein großzügiges Ensemble gestalten. Nicht die Kleingartenidylle, in die man den ursprünglichen Volksgarten verwandelt hat.

Ich bin der Meinung, wir können unsere Verantwortungsträger nicht mehr so weiterwurschteln lassen. Und uns nicht nur auf das Engagement der Jungen verlassen. Gründen wir Initiativen. Danke.



Tina Stickler, 5020 Salzburg