Die Eltern führen es vor

Zum Artikel "Gutes Benehmen ist für sie eine leichte Übung" (SN-Lokalteil vom 14. 3.2022): Frau Schediwy ist ein Kompliment zu machen, sich für dieses Kapitel zu engagieren. Der Verfall der Umgangsformen ist wohl mit der Sitte des Faustgebens als Begrüßung noch verstärkt worden (wer hat sowas statt dem "kleinen Diener" erfunden?).

Aber wie sollen die Kinder es lernen, wenn schon die Eltern es vorführen: Papa sitzt als erster am Tisch, Mama nach den Kindern, alle mit Kleidung (!), die dann sitzend am Rücken runtergewurstelt wird, bevor das Besteck mit Faustgriff als Werkzeug verwendet wird. Vom Abstand Teller - Mund gar nicht zu reden. Zu beobachten in durchaus gutbürgerlichen Gaststätten.

Dasselbe gilt für den sogenannten Dresscode und Jeans und Sakko (hallo Politiker) sind genauso ein No-Go wie Tennissocken zum blauen Anzug (üblich sogar in gehobenen Managementseminaren).

Werner Willimek, 2540 Bad Vöslau