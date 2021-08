Die Enteignung bitte verhindern

Im SN-Artikel in der Lokalausgabe vom 29. 7. 2021 wird darüber berichtet, dass der 85-jährige Adolf Gründl in Golling sein Haus wegen der neuen ÖBB-Unterführung verliert. Schauen wir alle weg, wenn die Seele eines Mitbürgers schmerzt? In unserem Land ist es üblich zu helfen, wenn jemand in Not gerät. Wir alle sollten uns in die Lage des 85-Jährigen versetzen und ihm unser Mitgefühl schenken. Es wäre eine schöne Geschichte, wenn wir nun alle mithelfen, hier eine menschlich vertretbare Lösung zu finden.

Es hat ja mehrere Vorschläge einer Eisenbahnunterführung gegeben, wo das Haus des Herrn Gründl nicht hätte weichen müssen. Wenn es nun doch sein muss, weil aus nicht nachvollziehbaren Gründen diese Vorschläge von den Verantwortlichen nicht weiterverfolgt wurden, dann ist unser aller Zivilcourage einzufordern.

Ich kenne Menschen, die Herrn Gründl in welcher Form auch immer unterstützen, und diese haben mich motiviert, das auch zu tun. Ich appelliere daher an alle, einen persönlichen Beitrag zu leisten, um auf der einen Seite die so notwendige Bahnunterführung zu realisieren, auf der anderen Seite aber den ehrenwerten Herrn Gründl mit seinem unsagbaren Schicksal, sein Haus, in dem er seit 70 Jahren lebt und das er liebt, verlassen zu müssen, nicht alleinzulassen und eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Es wäre charakterstark, wenn alle hieran beteiligten Verantwortlichen mehr Menschlichkeit an den Tag legen würden.

Es wäre für die zuständigen Politiker auch eine Möglichkeit zu beweisen, dass der politische Stil in unserem Land noch nicht völlig verkommen ist.

Nur weil Herr Gründl und übrigens auch seine Schwester, die im gleichen Haus wohnt, schon ältere Semester sind, heißt das noch lange nicht, dass über sie die Eisenbahn fahren darf.

Familie Müller, 5440 Scheffau