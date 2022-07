Die Entwicklung nicht herunterspielen

Gemach?! Na dann gute Nacht Europa. Gute Nacht Österreich. Wenn wir in der EU auch selbst gut über die Runden kommen, selbst wenn Putin uns das Gas völlig abdreht, dann verstehe ich nicht, warum wir noch immer dort Gas einkaufen? So simpel die Strategie Russlands auch sein mag, so leicht sind die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft offensichtlich über lange Zeit getäuscht worden. Wir dürfen diese "simple" Strategie nicht noch länger unterschätzen und die Entwicklung wie im o.a. Artikel mit "Gemach" herunterspielen!





Martin Wolf, 5112 Lamprechtshausen