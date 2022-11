Die Erde hat keine Chance mehr!

"Die Wirtschaft" gibt ihr einfach keine. Die Tagung in Sharm el Sheikh hat gezeigt, dass zwar der Klimawandel voll im Laufen und im Bewusstsein der Menschen ist, aber die Weltpolitik, in der Geiselhaft der Weltwirtschaft, v. a. der Energie- und Autoindustrie, ist gar nicht daran interessiert, dass sich in der Globalisierung etwas ändert. Wie die Lemminge läuft die Menschheit geldgierig und hirnbefreit in den Untergang.

"Geld regiert die Welt" ist das eigentliche Ergebnis von Sharm el Sheikh. Da "stört die Natur bloß". Also weg damit, weil die Natur keinen "Profit" bringt. Man muss nicht erst nach Sharm el Sheikh schauen, um zu sehen, dass die Erde ungebremst ins Verderben stürzt. Mit dem richtig blöden konservativen Spruch "geht's der Wirtschaft gut, geht's allen gut" wird den Menschen eingeredet, dass Profitstreben der Menschheit hilft. "Die Wirtschaft", gemeint sind einige wenige Industrielle, die sich als Sozialschmarotzer auf Kosten der "armen" arbeitenden Bevölkerung maßlos bereichern, interessiert die Zukunft der Erde und damit der Menschheit überhaupt nicht. Das zeigen die verantwortungslosen "Trumps", "Musks" und "Stronachs" dieser Welt tagtäglich.

Nun ist es nicht nur die "große weite Welt", sondern beginnt bei der vielfach korrupten Regionalpolitik. Pseudogrüne Egoisten verhindern Geschwindigkeitsbegrenzungen, den Ausbau des Schienenverkehrs und die Einschränkungen des Straßenverkehrs. Da werden ortsfremde Frösche und Käfer von woanders nach Köstendorf geschleppt, um den Bahnausbau zu verhindern. Eigentlich ist das Tierquälerei, wenn Tiere aus ihrer angestammten Umgebung entführt werden. Doch um Polemik gegen umweltfreundlichen Schienenverkehr anzuheizen, können schon mal ein paar Tiere "geopfert" werden, denken die pseudogrünen Verhinderer, die selbst auch gerne ungebremst autofahren. Die Aufhebung des Luft-Achtzigers hat gezeigt, wohin es völlig sinnbefreit geht! Da führt jede Sachdiskussion vollkommen ins Leere!

Salzburg hat seit über 110 Jahren (einhundertzehn Jahre seit 1909) "Elektromobilität" in Form des umweltschonenden elektrischen Schienenverkehrs bei der Salzburger Lokalbahn, der "Roten Elektrischen" und wurde vor 80 Jahren (1940) mit dem abgasfreien Oberleitungs-Omnibus, besser als "Obus" bekannt, ergänzt. Wenn es nach der Stadt Salzburg heute geht, soll der Obus nicht nur nicht ausgebaut, sondern offensichtlich zerstört werden. In Zeiten des Putin-Kriegs mit Öl- und Gaskrise soll in Salzburg allen Ernstes der Obus abgeschafft und durch "Gasbusse" ersetzt werden, wie es dz. aktuell auf der Obuslinie 9 in Salzburg praktiziert wird. Also noch dümmer geht's wohl wirklich nimmer! Das ist echt krank!

Geht es nach dem steirischen Verkehrs-Landesrat, sollen die Nahverkehrsbahnen der Steiermark, wie die Gleichenberger Bahn und die Wechselbahn, zerstört und durch Busse mit fossilen Brennstoffen ersetzt werden. Eine verantwortungslose konservative Lokalpolitikerin ist sogar noch stolz darauf, dass die Südoststeiermark die automobilreichste Region Österreichs ist. Mit solchen hirnbefreiten politischen Blindgängern an der Macht hat die Erde nicht die geringste Chance. Anstatt solche Politiker mit nassen Fetzen wegzujagen, schaut man auf "die Wirtschaft" und auf das weit entfernte Sharm el Sheikh. "Die anderen müssen was machen, wir doch nicht!" Die Erde braucht bekanntlich die Menschen nicht und wird diese auch bald loswerden, nicht nur die Realitätsverweigerer, sondern auch die informierten Menschen, die wissen, was los ist und als "Kassandra" ungehört bleiben! Werden wir es wirklich bald erleben, dass die Erde klimatisch an die Wand fährt? Es steht zu befürchten!



Richard Fuchs, 5020 Salzburg