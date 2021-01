Die erste Kulturstiftung Österreichs

Mit Freude habe ich die Nachricht, der ersten Kulturstiftung Österreichs vernommen. Der Standpunkt dazu von Frau Kainberger, dass der Erfolg des Gemeinnützigkeitspaketes vor fünf Jahren nur ein Provisorium ist, kann ich als

Gründer und Stifter einer Deutschen gemeinnützigen Stiftung nur unterstreichen.

Der bürokratische Aufwand und die Restriktionen, wie ich selbst für eine ebenfalls Anerkennung in Österreich erfahren durfte, sind im Gegensatz zu Deutschland so erheblich, dass es bisher wenig Sinn macht. In Österreich gibt 2897 private Stiftungen bei denen sich wenige auch gemeinnützig engagieren. Die Anzahl der in Deutschland anerkannten gemeinnützigen Stiftungen liegt bei ca. 21.600. Würde dies auf Österreich runter gebrochen würde die Anzahl hier bei ca. 2.100 liegen, diese liegt aber hier nur bei 200 laut Statistik.

Es wäre wichtig und gut für Österreich, wenn es hier endlich zu einem Umdenken des Gesetzgebers kommt.



Alexander Fuchs, 5020 Salzburg