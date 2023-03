In der Lokalausgabe der SN am 24. März wird Landeshauptmann Haslauer zitiert. Er erklärt die Zustimmung zur Erweiterung des Europarks zu einer Koalitionsbedingung. Es gibt für die Menschen wichtigere Themen, die von der Landesregierung nach der Landtagswahl zu lösen sein werden. Die Aussage, er wolle das Thema endlich vom Tisch haben, erinnert an das Schreiben des Landeshauptmannes an die Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Mönchsberggarage, als er uns

mitteilte, er halte das Projekt für beschlussreif und wichtig. Und seine Erklärung, dass eine Meinung gegen die Erweiterung des Europarks politische Willkür sei, lässt auf eine sehr undemokratische Einstellung des Dr. Haslauer schließen. Aber er ist wahrscheinlich so stark in den Fängen des Spar-Konzerns, dass ihm die Stärkung der regionalen Wirtschaft völlig egal ist.



Roland Huber, 5020 Salzburg