Wie lange will sich die EU die Erpressungen von Orbán noch gefallen lassen?

Mittlerweile ist es Normalität, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Es ist unbestritten, dass es einen Ausschluss von Ungarn nicht geben kann, aber es muss Schluss sein mit den ständigen Erpressungen eines kleinen Landes innerhalb der Gemeinschaft. Die EU bleibt unglaubwürdig, solange es Quertreiber wie Orbán gibt, die jeden Vorschlag monatelang verzögern. Man muss endlich von einstimmigen Beschlüssen abgehen und zu Vereinbarungen mit starken Mehrheiten kommen. Herr Orbán ist nur mit Geld zu beeindrucken. Mitglieder, die die Union unflätig beschimpfen, aber das Geld gerne nehmen, gehören zur Rechenschaft gezogen.

Neue Staaten, die in die EU aufgenommen werden wollen, müssen sich überlegen, ob es besser ist, in einer Gemeinschaft zu leben oder lieber eigene Ideen zu verwirklichen. Aber nur das Geld zu nehmen und die Gemeinschaft in keiner Weise zu unterstützen ist zu wenig, das muss man Orbán endgültig klarmachen. Die EU ist eine Gemeinschaft von Demokratien und nicht von Möchtegern-Zaren.







Dieter Wagner, 5020 Salzburg