Die EU handelt praxisfern

Bei der Weidepflicht (SN vom 30. 11.) trifft das Wort von der lebens- und praxisfernen Brüsseler Bürokratie leider wieder voll zu. Damit sammelt die EU weitere Unbeliebtheitspunkte, wenn sie so mit Biobauern umspringt bzw. deren Anzahl bewusst reduziert. Die EU ist "weit weg vom Kuhdreck", wie Bauern es blumig auf den Punkt bringen. Weniger Biobauern und damit großen Schaden nimmt man in Brüssel in Kauf anstatt eine unpraktikable und völlig überflüssige Regelung zu beseitigen. Man glaubt nur, es wäre ein schlechter Scherz.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt