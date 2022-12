Die ewige Sehnsucht nach dem Frieden

Allein aus der politischen Betrachtung der Zeit der letzten vier Jahrzehnte ergibt sich die erschütternde Erkenntnis, warum die "Sehnsucht nach Frieden" bisher unerfüllt bleibt. Diesbezüglich seien drei Beispiele angeführt: Im Rahmen der "Rüsselsheimer Friedensinitiative" verfasste Mitte der Achtzigerjahre der mittlerweile verstorbene evangelische Pastor Willi Göttert die fast 500-seitige Schrift "So stirbt der Krieg". Wiewohl er in der Bundesrepublik Deutschland für sein Werk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, fand sein Konzept in friedenspolitischer Hinsicht nie die geringste Beachtung. Wie auch denn, wäre doch der militärisch-industrielle Komplex sowohl in West als auch in Ost mit erheblichen Beschränkungen konfrontiert gewesen! Ab 1985 trat Michail Gorbatschow mit der Initiative des "Glasnost und Perestroika" in Erscheinung. Während er für die "Offenheit" so heftig beklatscht wurde, erfolgte bezüglich des "wirtschaftlichen Umbaus" sowohl innen- als auch außenpolitisch nichts als die totale Blockade. Innenpolitisch konnte sich nunmehr die östliche Form des Kapitalismus - in der Etablierung des berühmt-berüchtigten Oligarchentums - durchsetzen. In außenpolitischer Hinsicht wurde er mit seinem so eindringlichen Ersuchen nach Wirtschaftshilfe - als Gast bei der G7 Konferenz 1991 in London - kläglich im Stich gelassen. (Möchte sich jemand ernsthaft Gedanken über die Ursachen des Ukraine-Krieges machen, so wird er am Beklagen des Scheiterns von Michail Gorbatschow nicht umhin kommen.) Auf Basis des unglaublichen Elends von Millionen von Menschen haben gegenwärtig die globalen Energiehändler regelrecht zu einem "Amoklauf" des neoliberalen Kapitalismus angesetzt. Längst hat der "Markt" die politische Macht komplett an sich gerissen. Ohnmächtig sind nunmehr Regierungen damit beschäftigt durch unabdingbare "Preisbremsen" - bei gleichzeitiger Plünderung der Staatshaushalte - den sozialen Frieden zu bewahren. Alle drei Beispiel haben eine Gemeinsamkeit - es geht letztendlich immer ums Geld.

Solange es nicht gelingt die "Philosophie" - sowohl des östlich als auch westlich geprägten Kapitalismus - des "mehr Geld aus Geld" durch ein menschlich-soziales System zu ersetzen, wird die Sehnsucht nach Frieden tatsächlich "ewig" bleiben.



Peter Schilcher, 5020 Salzburg