Im Artikel "Nehammer und die Wirklichkeit" (SN vom 29. September) ist von Bettina Figl und Andreas Koller sehr viel Wesentliches zum geleakten Video angeführt worden. So möchte ich hier nur einen Aspekt anführen, der mir in Bezug auf diesen Anlassfall (und darüber hinaus) wesentlich erscheint. Vorweg: Ich möchte Herrn Nehammer seine Redlichkeit und sein Bemühen, die ihm übertragene Aufgabe als österreichischer Bundeskanzler bestmöglich zu erfüllen, in keinster Weise absprechen.

Aber in Zeiten beobachtbarer steigender Polarisierung (nicht nur in Österreich) würde ich mir in dieser wichtigen Position einen Menschen wünschen, der die Fähigkeit zur Differenzierung besitzt und diese Fähigkeit in öffentlichen Aussagen - egal in welchem Rahmen - unter Beweis stellt.

Es braucht in den Schlüsselpositionen unserer Gesellschaft Personen, deren politischer Werkzeugkasten mehr enthält als eine Keule und einen Hammer. Und das über alle Parteigrenzen hinweg.





Mag. Hartwig Schwaiger, 4400 Steyr