Die falschen Experten beim Thema Mobilität

In den letzten Wochen sind in den Medien unterschiedlichste Experten zum Thema S-Link, Lokalbahn-Verlängerung bis in den Süden, zu Wort gekommen. Ich möchte die Fähigkeiten der einzelnen Experten gar nicht in Frage stellen, sondern nur kritisch anmerken, welche Experten wir zu welchen Themen und zu welchem Zeitpunkt einbinden und um Rat befragen.

Wir leben in einer Region, die seit Jahrzehnten ein steigendes Verkehrsaufkommen, bei konstant bleibender Mobilität, aufweist. Das heißt, das, was uns wichtig ist, die Beweglichkeit innerhalb der Gesellschaft, stagniert und das, was wir nicht haben wollen, Lärm, Abgase, Platzverbrauch und Energieverbrauch steigt. Ob dieses System innovativ oder ineffizient bezeichnet wird, überlasse ich jedem einzelnen.

Was mich überrascht, ist, dass wir für die Problembehebung unter anderem Experten des Tunnelbaus (Herrn Knittel) und des Betriebs von Schieneninfrastruktur und Bussen (Herrn Mackinger) auffahren und für die Entscheidungsfindung vor den Vorhang holen. Das wäre so, wie wenn ich nach einem Beinbruch zuerst zum Psychiater gehe, um mein Beinbruch-Trauma zu heilen, bevor ich ins Krankenhaus gehe, das Bein zu richten.

Wir brauchen für die Frage, wie wir enkeltaugliche Mobilität sicher stellen wollen, zu aller erst Mobilitätswissenschaftler, Raumplaner und Sozialwissenschaftler. Letztere, weil die Straßen unsere gesellschaftlichen Lebensadern sind und die Gestaltung von Straßen einen enormen Einfluss auf das soziale Miteinander hat. Sollten wir uns, mit Hilfe dieser Experten, entscheiden, einen Tunnel zu bauen, dann kommen die jetzt schon gern zitierten Experten zum Einsatz. Den falschen Experten zu konsolidieren ist unklug und bringt uns nicht weiter.





Erik Schnaitl, 5020 Salzburg