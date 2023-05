Die Fantasie der Stadt-SPÖ

Gratulation zu dem herrlichen Gedicht von Jeanine Hödlmoser (SN-Lokalteil vom 5. Mai 2023) über Kay Michael Dankl, das exakt die Gründe nennt für seinen Überraschungserfolg bei dieser Landtagswahl. Das Gedicht benennt all die Eigenschaften, die den anderen Politikern fehlen.

Dennoch fantasiert Salzburgs Vizebürgermeister Auinger von einer Dreierkoalition der SPÖ mit der KPÖ plus und den Grünen nach der nächsten Wahl in der Stadt Salzburg. Er könnte diesem Realitätsverlust nur entgegenwirken, indem er klarerweise die SPÖ und die Grünen als Juniorpartner in einer Stadtregierung sehen würde, die von Bürgermeister Kay Michael Dankl angeführt wird.



Mag. Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos