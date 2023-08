Unser Bürgermeister sitzt auf 870 Festspiel-Freikarten . . . so treffend die Karikatur von Thomas Wizany in der SN Lokalausgabe vom 2. August 2023

Offensichtlich besteht wenig Interesse bei Abnehmern in Stadt und Land Salzburg.

Man könnte dem aber abhelfen, wenn man wüsste, wie man zu solchen Freikarten kommt. Verlosen, wie Gemeinderat Dankl meinte, wäre eine gute Idee.

Horst Wizani, 5023 Salzburg