Die Flechtkunst der "Flüchtlingsfrauen"

Zu "Tomaselli zeigt sich in neuem Glanz" (SN-Lokalteil vom 17. 2.): Danke für diesen interessanten Artikel über das Tomaselli. Ja, die Kunst des Sesselflechtens à la Thonet beherrschen heute nur mehr wenige. Ich bin in Altheim aufgewachsen, dem Hauptsitz der Firma Wiesner-Hager, von der das Tomaselli 1969 die Sessel gekauft hat. In meiner Kindheit habe ich oft unserer Nachbarin beim Flechten zugeschaut, die mir dabei von ihrer Heimat erzählt hat. Es waren nämlich vor allem "Flüchtlingsfrauen", die auf diese Weise in Heimarbeit das Haushaltseinkommen aufgebessert haben und für ihren Fleiß und ihre Gewissenhaftigkeit geschätzt waren.



Mag. Andrea Sobieszek, 5411 Oberalm