Die Fleischproduktion ist kein Klimakiller

In einer Meldung der SN vom 20. 1. 2021 wird behauptet, dass für die Erzeugung von einer Tonne Fleisch 1,7 Tonnen Soja verbraucht und dafür 0,66 Hektar Regenwald gerodet werden müssen. Aufgrund dieser Zahlen wäre die Fleischerzeugung in Österreich für 12,5 Mio t CO2 verantwortlich, um 0,5 Mio t mehr, als der Autoverkehr. Als Quelle wird der "Fleischatlas" von Global 2000 und Vier Pfoten angeführt.

Diese Zahlen scheinen auf einigen Rechenfehlern zu basieren. In Österreich liegt der Sojaertrag pro Hektar bei 2,5 - 5 Tonnen. In den klimabegünstigten Regionen Nord- und Südamerikas liegt der Ertrag um einiges darüber. Aber wenn wir 5 t/ha annehmen benötigt man für die Erzeugung von 1,7 t eine Fläche von 0,34 ha, die vor allem nicht jährlich gerodet werden muss. So viel zum ersten Rechenfehler.

Auf unserem Hof werden seit mehr als 40 Jahren Schweine gehalten. Ich kann daher auf Zahlen, die auf eigener Erfahrung basieren, zurückgreifen. Wir verfüttern neben eigenem Getreide, als Zukauffuttermittel für die Eiweißversorgung Rapsschrot aus Europa und wegen des besseren Aminosäurengehaltes auch Sojaschrot aus Übersee. Für die Erzeugung von einer Tonne Fleisch (= ca. 10 Mastschweine) verfüttern wir 378 kg Rapsschrot und 380 kg Sojaschrot. Würde der Eiweißbedarf ausschließlich aus Sojaschrot gedeckt werden, so wäre dazu eine Menge von 550 kg pro Tonne Fleisch erforderlich und nicht, die im Bericht angegebenen 1700 kg pro Tonne Fleisch. Angesichts dieser falschen Angaben, erscheint mir das Ergebnis von 12,5 Mio t Co2 nicht glaubwürdig.

Wir Bauern wären außerdem in der Lage, Fleisch aus Österreichischen Sojabohnen zu erzeugen, die allerdings um einiges teurer sind, als amerikanische. Dazu müssten Handel und Konsumenten bereit sein, einen marginalen Mehrpreis von zehn bis fünfzehn Cent pro Kilogramm, zu bezahlen. Das ist derzeit leider nicht der Fall.

Mir drängt sich der Verdacht auf, dass hinter so groben Rechenfehlern die Absicht besteht, einen möglichst großen Teil der Verantwortung in der Klimadebatte der Landwirtschaft zuzuschieben, weil es bequemer ist, ein paar Mal auf Fleisch zu verzichten, als sein Konsum- und Mobilitätsverhalten grundsätzlich zu ändern. Der Industrie, der Bau- sowie der Tourismuswirtschaft und dem Handel kommt eine solche Haltung sehr entgegen.







Alois Fink, 4791 Rainbach im Innkreis