Die Folgen des Ausverkaufs unserer Heimat nicht zu Ende gedacht

Möchten Sie von jemandem medizinisch behandelt werden, dem sie so gar nicht vertrauen? Mit Sicherheit nicht. Möchten Sie in irgendeinem Kaufhaus etwas erstehen, wenn sie merken, Sie sind nicht willkommen, eine Persona non grata? Mit Sicherheit nicht. Bestellen Sie sich in einem Restaurant eine Speise, die Sie gar nicht mögen? Mit Sicherheit nicht. Und möchten Sie sich an einem Ort ansiedeln, wenn Sie wüssten, Ihre Anwesenheit ist gar nicht gern gesehen, wird von einem Großteil der Einheimischen geradezu abgelehnt? Mit Sicherheit auch nicht.

Genauso verhält es sich bei den als Kapitalanlage angepriesenen Chaletdörfern, Sennhütten, Appartements und Hotelburgen mit und ohne Seezugang. Es zeigt sich, dass es nämlich nicht "nur eine verschwindend kleine Gruppe" ist, die gegen den Ausverkauf unserer Heimat aufsteht. Wohl aber ist es nur eine verschwindend kleine Gruppe, die absahnt, kräftig profitiert.

Gerade wieder einmal ist das Geschehen am Pass Thurn rund um "Six Senses" im Blickpunkt. Bekanntlich wurde die Baustelle zum Sicherheitstrakt erklärt und dementsprechend abgesichert, das zeigt von der Beliebtheit eines Projekts. Auch die Tatsache, dass bei diesem Bauvorhaben ein Wohnen in Stille und Beschaulichkeit versprochen wird und dazu als allererstes eine Lärmschutzwand nötig ist, hat etwas Eigenartiges an sich.

Für mich lässt das den Schluss zu: Konzerne sind die Kaiser und Könige, Regierungen die Handlanger. Mensch und Natur sind Nebensache. Für den Profit und das Wachstum ist alles zu wenig, für den Menschen wird alles zu viel. So hat unser Paradies ein Ablaufdatum. Es werden und wurden die Folgen nicht bedacht oder - wie wir Pinzgauer sagen - "nit feschtig denkt".



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf