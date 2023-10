Die Folgen der industriellen Landwirtschaft

Die Käserei Elixhausen soll liquidiert werden, so berichtet die SN vom 6.10.23 über den Beschluss zur Schließung der Käserei. Das Geschehen zeigt einmal mehr auf, in welche Richtung sich bei uns die Landwirtschaft entwickelt. Die industrielle Landwirtschaft erzeugt reichlich billigere Nahrung, hat aber in den reichen Ländern die bäuerliche Landwirtschaft weitgehend zerstört und die armen Länder in ein ungerechtes Handelssystem gezwungen.

Der Bauernstand ist längst nicht mehr der Verwalter des "Lehens" er wird von Großkonzernen ausgebeutet. Damit verbunden das Bauernsterben und die Schwächung des ländlichen Raumes. Über Jahrtausende stellte die wachsende Menschheit ihre Nahrungsversorgung durch Ausweitung des Acker- und Weidelandes sicher. Mit der Industriellen Revolution hat sich viel vom vermeintlichen Vorteil zum Nachteil des Bauernstandes gewandelt. BGM. Michael Prantner hat mit seiner Wortmeldung "es wäre schade, wenn die Käserei zusperren würde" schon Recht. Ja, der Erhalt der alten kleinen Käserei wäre ein Weg zur Rückbesinnung und eine Stärkung des Bauernstandes. Ein Umdenken nicht nur bei den Konsumenten, auch bei der Standesvertretung ist gefragt, damit der Bauer das "Lehen" unbeschadet an die nächste Generation, weitergeben kann.

Helmut Auer, 5071 Wals