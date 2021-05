Die Folgen politischer Grabenkämpfe

Als mündiger Staatsbürger stelle ich die Frage, wohin uns dieser Hickhack von Regierung und Opposition noch führt. Denn nicht alle Parteien haben die Corona-Pandemie mit ihren gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Ausprägungen im Auge.

Es gibt leider einen politischen Nebenschauplatz, der das schon durch Lockdowns überforderte Volk immer mehr durch tägliche Sensationen im Sinne von Exekution, anonymen Anzeigen, Anschuldigungen und u.a.m. noch mehr in eine Depression zwingt. Es ist dies der "Ibiza-Unterausschuss" - Leben wir wirklich in einer Sensations-Empörungs-Demokratie? Solche politische Grabenkämpfe haben oft weitreichende Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft, deshalb braucht es in der Politik Menschen, die weiter denken als bis zur nächsten Wahl und nicht schon Punkte für die "Sonntagsfrage" sammeln, wobei sich andere noch um das Comeback bzw. um einen Neuanfang aller Bürger/-innen bemühen! Eitelkeiten und Kränkungen können doch nicht so weit gehen, das Volk, der Souverän des Staates, zu spalten.

Krisenzeiten sind auch gute Zeiten, um demokratische Spielregeln neu zu formulieren. Das Trennen in Gut und Böse lohnt sich nicht, denn es gibt gerade auch in der Politik keine Menschen ohne Fehler. Was es in der Politik braucht, sind Frauen und Männer mit Rückgrat und aufrechtem Gang.

Eine demokratische Gesellschaft beruht nicht darauf, dass alle das gleiche denken, das gleiche Wissen, die gleichen Normen haben. Im Gegenteil, sie beruht auf Vielfalt. Für eine Demokratie, die von der Teilhabe aller lebt, braucht es aber ein gemeinsames Verständnis von den Bezugspunkten des Zusammenlebens, das heißt davon, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickeln soll und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das gelingen kann, besonders in Zeiten wie diesen.

Bibelzitate kommen sogar in der Politik gut an und dazu ein passendes zum Schluss: "Wer ohne Fehler ist, werfe den ersten Stein"!

Dr. Joe Höllhuber, 5020 Salzburg