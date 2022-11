Den E-Fuels sagt man nach, dass sie "klimaneutral" seien.

Wenn bei einem lecken Schiff die Menge des einströmenden Wassers gleich groß ist wie die Menge des abgepumpten Wassers ("Neutralität"), so wird die Wassermenge im Schiff niemals kleiner werden. Dazu muss man das Leck schließen.

Die Forderung an die Autos nach 2035 kann also nicht "Klimaneutralität" heißen, sondern muss "Emissionsfreiheit" sein.

Univ. Prof. Dr. Wolfram Haider, 1070 Wien