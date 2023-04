Wenn Landeshauptmann Haslauer öffentlich die Tonalität der FPÖ kritisiert und den Bürger/-Innen diese Wortspenden nicht zumuten will, dann hat er aus meiner Sicht natürlich recht. Aber viel wichtiger als die Tonalität der FPÖ sind die Inhalte, die diese Partei vertritt. Und da geht es um Spaltung der Gesellschaft, da haben Menschen aus dem Osten weniger Wert als jene aus z.B. Spanien, da gehört die Frau mehr oder weniger an den Herd und Asylsuchende am besten in ein Lager mit Stacheldraht. Die FPÖ ist keine staatstragende Partei, sondern will diesen Staat in seinen Grundzügen verändern. Unter dem Begriff Freiheit versteht diese Partei Freiheit für sich selbst und Unfreiheit für alle Andersdenkenden. Nein, ich dränge die FPÖ nicht ins rechte oder braune Eck, es reicht völlig aus, was die Repräsentant/-iInnen von Herrn Kickl abwärts täglich von sich geben. In bin gespannt darauf, ob die Tonalität ausreicht, um eine Landesregierung mit FPÖ-Beteiligung zu verhindern.

Günter Österer, 5020 Salzburg