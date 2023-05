Die FPÖ ist mitnichten eine "Partei des Volkes"

In dieser turbulenten Zeit möchte ich meine Gedanken und Anliegen bezüglich der aktuellen politischen Entwicklungen in unserem schönen Salzburg zum Ausdruck bringen.

Es ist in der Tat erstaunlich, wie viele "Einzelfälle" sich im Laufe der Jahre in der FPÖ angesammelt haben. Dennoch scheint der mündige Bürger schnell zu vergessen.

Betrachten wir den Wahlerfolg der FPÖ, der sie in Regierungskoalitionsverhandlungen mit der ÖVP geführt hat. Es ist bemerkenswert, wie der Wählerwille es ermöglicht hat, dass eine Partei, die es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, stets lautstark "nur" das zu schreien, was der unzufriedene Bürger gerade hören will und eine reine dekonstruktive Politik verfolgt, nun die Geschicke unseres Landes mitbestimmt. Dies sollte den Bürgern die Augen öffnen, denn die FPÖ steht nun in der Verantwortung, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Landeshauptmann Haslauer mag es gelungen sein, sich mit der FPÖ zusammenzuraufen, doch es bleibt die Frage, wie lange diese "Ehe" Bestand haben wird und ob sie auf Dauer tragfähig ist. Die ÖVP bewegt sich hier auf dünnem Eis und läuft Gefahr, sich durch diese Zusammenarbeit die Finger zu verbrennen und ihr eigenes Profil zu verwässern.

Liebe Leserinnen und Leser, ich lade Sie ein, sich kritisch mit der politischen Entwicklung auseinanderzusetzen und sehr genau hinzusehen. Lassen Sie uns gemeinsam darauf achten, dass unsere Demokratie nicht zur Farce wird und unsere Gesellschaft nicht auf dem Altar der politischen Opportunität geopfert wird. Denn wer glaubt, die FPÖ sei die Partei des Volkes, der wird wohl bald sein blaues Wunder erleben.

Manuel Ebner, 5020 Salzburg