Die FPÖ und Corona

Frau Svazek meinte im Zuge ihrer Ansprache bei der Corona-Demo in Salzburg, die Freiheitlichen seien im Umgang mit Corona keineswegs bisher immer nur gegen alles gewesen. Man habe Alternativen aufgezeigt, etwa mit der Forderung nach kostenlosen Antikörpertests. Nun, wer sich für diese Thematik auch nur ansatzweise interessiert, weiß mittlerweile längst durch unzählige Informationen diverser Wissenschafter, dass es bezüglich der Antikörperhöhe kein Schutzkorrelat gibt, das mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Schutz vor einer Coronainfektion vorhersagt. Deshalb haben Antikörpertests schlicht und einfach keinen Sinn. Frau Svazek scheint auf solche Auskünfte aber offensichtlich keinen besonderen Wert zu legen.

Eine weitere vorgeschlagene "Alternative" stammt bekannterweise vom Klubobmann der FPÖ, der bezüglich einer Covid-Erkrankung völlig evidenzbefreit die Einnahme des Pferdewurmmittels Ivermectin statt der Impfung empfiehlt. Zwei ungeimpfte Männer sind im Mühlviertel an Corona verstorben, zwei weitere Familienmitglieder, die die Erkrankung überlebt haben, meinten, die Verstorbenen hätten eben zu wenig Ivermectin eingenommen. Selbst der Hersteller des Mittels spricht sich im Übrigen klar gegen dessen Verwendung gegen Corona aus. Es wirkt nicht - auch wenn Herr Kickl es noch so anpreist.

Gegen Corona wirkt auch nicht seine Begeisterung für Bitterstoffe, Vitamin D, Aspirin, Cortison usw. als Präventions- bzw. Behandungsmethoden.

Der Falschinformationen nicht genug, kreischte auf einer anderen Demo eine hochrangige FPÖ-Politikerin ins Mikrofon, auf den Intensivstationen lägen mehr Menschen mit Impfschäden als an Corona erkrankte. Eine glatte Lüge, wie Ärzte mittlerweile eindeutig klarstellten.

Wären die Folgen dieser Fehlinformationen von FPÖ-Seite in Teilen der Bevölkerung nicht so dramatisch, könnte man sie ja lächelnd mit der Bemerkung "dumm, aber unterhaltsam" abtun. So aber belasten sie unser aller Gesundheitssystem und fordern in weiterer Folge Menschenleben.



Heidi Walkner, 5152 Dorfbeuern