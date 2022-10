Die Frage nach Amtsfähigkeit der Republik!

Was uns die politische Dramaturgie derzeit bietet, rüttelt diese an den Grundfesten der Demokratie. Eine Generalsanierung der Substanz unserer Demokratie ist unausweichlich, wenn wir nicht in einem parteipolitischem Chaos enden wollen. Eckpfeiler der Demokratie ist einmal das Vertrauen in die Politik, den das politische Tagesgeschehen ist geprägt von parteipolitischen Sumpfblüten der Günstlings Befriedung. Staatstragend ist eine unabhängige Justiz aber auch Presse und auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Nur was sich der Zeit abspielt, hat mit dem Gesetzesauftrag nichts mehr zu tun. Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass der U-Ausschuss, der ja mit unserem Steuergeld finanziert wird, Nährboden für Parteischranzen, Wadlbeißer und Hackl Werfer ist, wo sie ihre Schlammschlachten austragen. Das derzeitige politische Zustandsbild untergräbt die Amtsfähigkeit der Republik massiv und ruft nach einer Generalsanierung und Befreiung vom politischen Unkraut.





Helmut Auer, 5071 Wals